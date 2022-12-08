Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался сдавать анализ крови для проведения следственных действий. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление представителя Специальной следственной службы Василия Какашвили.

«Михаил Саакашвили сегодня отказался от проведения следственных действий. Как он разъяснил причину отказа, он не хочет сдавать образцы из-за проблем со здоровьем», — отметил он.

Какашвили пояснил, что следствие запросило дополнительные образцы крови Саакашвили для проведения в связи с появившейся информацией о возможном отравлении экс-президента.

Врачи заявили, что не могут вылечить Саакашвили. Они оценивают состояние экс-президента Грузии как тяжелое: у Саакашвили наблюдается истощение организма четвертой стадии, что опасно для его жизни. Медики считают, что, если здоровье Саакашвили будет ухудшаться теми же темпами, он может прожить всего несколько месяцев.

Ранее было опубликовано заключение медицинской экспертизы, согласно которому у Саакашвили, отбывающего шестилетний срок в тюрьме, выявлено десять диагнозов, несовместимых с тюремным заключением. В его организме обнаружили повышенное содержание бария, висмута, ртути, которые опасны для здоровья.