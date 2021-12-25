С января нового года размер минимальной трудовой пенсии азербайджанцев повышается на 20 процентов – с 200 до 240 манатов, говорится в проекте изменений к закону «О трудовых пенсиях», который вынесли на голосование в Милли Меджлисе и приняли в первом чтении.

К вопросу о том, какое влияние окажет это решение на размеры трудовых пенсий? Скажем сразу, речь о минимальном пороге, следовательно, пересматриваться будут трудовые пенсии ниже этой планки. Увеличение минимального порога будет действовать только в отношении пенсий меньше 240 манатов, поясняет в соцсети Facebook экономист Губад Ибадоглу:

«Повышение минимального размера пенсий с 200 до 240 манатов означает, что увеличатся выплаты лишь меньше этой суммы. Говоря наглядно, если получаете 200 манатов, пенсия в следующем году увеличится на 40 манатов. Ежели ваша пенсия 210 манатов, с нового года она увеличится на 30 манатов, если 225 манатов – вас ждет повышение на 15 манатов. Пенсия в 239 манатов вырастет на манат. Соответственно, пенсия на уровне 240 манатов и более не увеличатся».

Он также заметил, что со следующего года ожидается традиционная индексация пенсий к темпам прироста средней номинальной заработной платы:

«По данным Госкомстата, за 11 месяцев номинальная зарплата выросла на 2,6 процентов. Впрочем, если учесть ее рост в декабре, сей показатель может увеличится до 3 процентов, но может и уменьшиться – точные данные появятся во второй половине января. Если придерживаться оптимистичного сценария, пенсии в новом году повысятся на 3 процента. Т.е. пенсия в размере 250 манатов увеличится на 7 манатов 50 гяпик; пенсия в 300 манатов – вырастет на 9 манатов; 350 манатов – на 10 манатов 50 гяпиков. Соответственно, если пенсия составляет 400 манатов, она увеличится на 12 манатов».

За рубежом практикуется ежеквартальная индексация пенсий к уровню инфляции, заметил экономист, но у нас она проводится раз в год применительно к темпам прироста среднемесячной номинальной заработной платы.

На самом деле правительство индексирует пенсии к приросту средней номинальной зарплаты и официальному уровню инфляции. При этом от роста зарплат зависит непосредственно страховая часть трудовой пенсии — ежемесячные выплаты, которые назначаются по достижении определенного возраста всем гражданам, имеющим необходимый трудовой стаж. Вот и получается, что видимая часть пенсии, которую получаем на руки, зависит от роста зарплат. В свою очередь, пенсионный капитал индексируется уже к инфляции.

Следует полагать, что уже в январе прояснятся годовые показатели инфляции и прироста номинальной средней зарплаты, тогда и будут объявлены размеры индексации. По мнению пользователей социальных сетей, на фоне инфляции повышение минимальной пенсии на 40 манатов выглядит весьма скудно. Граждане полагают, что было бы куда лучше, позаботься правительство об удержании цен:

— Лучше бы наши власти подумали, как удержать растущие цены.

— Смысл поднимать раз в год, если все постоянно дорожает?

— Пусть понизят регулируемые государством цены на коммунальные услуги. Какой толк поднимать дважды за год тарифы на газ, а потом минимальную пенсию повышать?

— А какая от этого радость? Цены опустите, а то не заметят – было повышение или нет? Все эти надбавки, которые будут в январе, давно уже съела инфляция.

Иные пользователи интересуются, не стыдно ли авторам таких корректив?

У роста минимальной пенсии есть и другая, оборотная сторона — увеличится минимальный пенсионный капитал, необходимый для выхода на пенсию (https://zerkalo.az/s-rostom-minimalnoj-pensii-vyjti-na-zasluzhennyj-otdyh-budet-slozhnee/)