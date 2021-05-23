В аэропорту Минска задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Самолет, на котором журналист направлялся из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице.

По данным NEXTA, авиалайнер посадили в Минске после сообщения о «минировании». Также в Telegram-канале сообщается, что Протасевичу в Белоруссии грозит смертная казнь.

Ранее сообщалось, что СК Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.