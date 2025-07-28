В суде Парижа повторно допрашивают задержанного в прошлом году основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство AFP.

«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности», — сказали журналистам источники, близкие к расследованию.

По данным СМИ, Дуров в сопровождении четырех адвокатов прибыл утром в офис двух следственных судей для допроса по существу, третьего с момента его задержания во Франции.

В середине июля этого года основатель Telegram обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Так Дуров отреагировал на публикацию Politico о том, что во Франции возбудили уголовное дело в отношении соцсети X, обвинив компанию в манипулировании своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.