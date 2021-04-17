Оштрафован председатель муниципалитета Бинагадинского района Баку

16 апреля на территории поселка М.Э.Расулзаде Бинагадинского района Баку был выявлен факт нарушения правил управления бытовыми и другими отходами.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД и Министерства экологии и природных ресурсов установили, что за неправильное складирование отходов ответственен председатель местного муниципалитета Х.Гусейнов.

В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 541 (невыполнение требований соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за охраной окружающей среды) Кодекса об административных проступках и выписан штраф в размере 3 000 манатов.