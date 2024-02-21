Председатель столичного муниципалитета Ени Сураханы привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщили # в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате операции, проведенной в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета Ени Сураханы Сураханского района города Баку Гулиева Фикрета Азизага оглу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что в связи с исполнением служебных обязанностей во время работы на этой должности Фикрет Гулиев получил крупные взятки от многих лиц и совершил другие противоправные действия в целях выделения земельных участков, проведения строительных работ и в других целях.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Фикрет Гулиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 311.3.2, 311.3.3 и другим статьям УК, на основании запроса следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием по решению суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.