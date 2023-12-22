Генерального директора АО «НПП «Геофизика-космос»», Евгения Фомичева, задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации ТАСС, ему официально предъявлено обвинение.

«Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу» — рассказал собеседник агентства. Детали дела не уточняются. Статья, которую вменяют Фомичеву, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

НПП «Геофизика-космос» является ведущим предприятием России, специализирующимся на разработке и изготовлении оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения. Почти все российские космические аппараты содержат в себе аппаратуру, изготовленную этим предприятием.

В 2022 году предприятие уже попало под внимание государственной инспекции труда по Москве. В результате проверки выяснилось, что 704 сотрудникам не была выплачена заработная плата в размере 3 613 000 рублей. Задолженность была погашена в полном объеме, виновные привлечены к административной ответственности.

Ранее, 18 декабря, в холдинге «Российские космические системы», куда входит «Геофизика-космос», покончил с собой главный бухгалтер. «Причина [суицида] неясна. Вчера вечером супруга обнаружила его тело», — сообщил собеседник ТАСС.