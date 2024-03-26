УЕФА оштрафовал футбольный клуб «Карабах» на 45 750 евро (более 84 тыс. манатов).

Как сообщает Report, штрафы выписаны за нарушения в ходе матчей Лиги Европы в Баку против португальской «Браги» и германского «Байера 04».

За использование лазерных лучей в ответном матче плей-офф против «Браги» (2:3) агдамский клуб заплатит 8 тыс. евро, за провокационное сообщение оскорбительного характера — 22 500 евро, за неправильное использование системы обращения к общественности — 5 тыс. евро, за ненадлежащее поведение команды — 7 500 евро.

В первом матче стадии 1/8 финала с представителем Леверкузена в Баку (2:2) болельщики использовали пиротехнику, по этой причине «Карабах» оштрафован на 2 750 евро.