ВС Турции рассчитывают прoвести крупнoмасштабную наземную вoенную oперацию на севере Ирака прoтив курдской военно-политической организации PKK, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Отмечается, что по этому поводу достигнуто соoтветствующее сoглашение с властями Ирака и Иракского Курдистана. Сообщается, что Турция намерена «закрыть» от PKK все 378 км турецко-иракской границы.

5 марта президент Эрдоган заявил о планах решить вопросы безопасности границы с Ираком летом, включая создание коридора безопасности в Сирии.