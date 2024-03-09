Иранские специалисты заявили, что отразили крупнейшую хакерскую атаку в истории страны. Информацию об этом передает информационное агентство Ирана Fars.

В официальном сообщении говорится, что масштабная DDoS-атака произошла накануне выборов в нижнюю палату парламента и Совет экспертов, состоявшихся 28 февраля. Скорость кибератаки составила 136 миллионов запросов в секунду, однако власти Ирана утверждают, что ее удалось полностью отразить.

Также отмечается, что в совокупности специалисты по кибербезопасности суммарно смогли отразить около 160 DDoS-атак, все они были зафиксированы до проведения выборов.