Министр обороны Австрии Клаудия Таннер намерена превратить федеральную армию в самую современную и боеспособную за всю историю страны. Об этом она написала в соцсети X (бывш. Twitter).

«Моя цель — сделать федеральную армию Австрии самой современной, сильной и боеспособной армией в истории Второй республики. В рамках программы «Миссия вперед» мы инвестируем в оснащение, технику, инфраструктуру и людей — всё ради того, чтобы обеспечить мир и защитить нашу страну», — написала Таннер.

Она также обратилась к гражданам Австрии, которых призвала сохранять единство и не поддаваться на попытки расколоть общество.

«Свобода и благополучие возможны только в безопасной стране. А значит, функционирующее общество нуждается как в социальном единстве, так и в надежной обороне», — указано в посте.

Часть обращения министр обороны адресовала новобранцам, принявшим военную присягу. Она напомнила, что именно солдаты являются «основой безопасности и обороны республики» и своей службой подтверждают приверженность защите демократии.