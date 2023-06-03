Футбольный клуб «Габала» из одноименного города во второй раз в своей истории выиграл Кубок Азербайджана.

Как передает Report, в решающей игре габалинцы встречались с бакинским «Нефтчи».

Победу «Габале» принес единственный гол, забитый с пенальти Исником Алими на 102-й минуте (основное время встречи завершилось безголевой ничьей — ред.).

Одержав победу со счетом 1:0, региональный клуб во второй раз стал обладателем данного трофея. Впервые «красно-черные» брали Кубок Азербайджана в сезоне 2018/2019.