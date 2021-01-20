Ошибка или преступление Константина Затулина

«Это хуже, чем преступление. Это ошибка». Именно этими словами Антуан Жак Клод Жозеф Буле де ла Мёрт оценил казус с герцогом Энгиенским (сыном последнего принца Конде), случившийся в 1804 году. Такую же ошибку, что опаснее любого преступления, совершает первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Навальный идет ва-банк

Какая тема сегодня является самой обсуждаемой в России? Безусловно, это тема противостояния между оппозиционером Алексеем Навальным и президентом РФ Владимиром Путиным. Как известно, Навальный опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как он утверждает, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль не знакомился с публикацией о дворце, но «по сути, это неправда». В том же духе высказываются и многие иные комментаторы. Например, экс-депутат ГД РФ, политолог Сергей Марков. «Рассказываю про «дворец Путина» в Геленджике. Это дворец. Но не Путина. Этой якобы новости уже 10 лет. Об этом уже писали в 2010 и 2011 годах оппозиционные ресурсы. И тогда же они признали, что никаких доказательств, свидетельств того, что это именно дворец Путина, нет. Вы можете сами поискать, ruliks , — и найдете там этот дворец. Руликс, это была попытка создать российский викиликс. Сейчас об этом Навальный говорит опять, но уже не упоминает, что никаких доказательств присутствия там Путина нет. Потому что наглость лжи за 10 лет выросла многократно», — написал он на своей странице в Фейсбук.

По его мнению, этот дворец группы богатых людей, которые еще и лично хорошо знакомы с Путиным, решили примерно в 2005 году в складчину построить для него, — когда он уйдет в отставку с поста президента. «Но Путин отказался принимать от них такой подарок», — утверждает Марков. Приводит он и объяснения причин, по которым «Навальный, а точнее спецслужбы НАТО, которые и действуют под ником Navalny, вытащили эту тухлую историю с дворцом сейчас».

Соглашаться или не соглашаться с его аргументами — личное дело каждого. Но совершенно очевидно, что именно эта тема противостояния Навального и Путина ныне стала самой важной для РФ. Тем более, что Навальный уже обратился к россиянам с призывом выходить на улицы с протестами, а его команда и штабы заявили о подготовке митингов 23 января.

Что из всего это получится, покажет время. Я лично сильно сомневаюсь в способности Навального вывести на улицы большое количество протестующих. Слишком многое в его биографии того, что способно оттолкнуть от открытой поддержки этого политика. Он, как утверждают многие эксперты, является всего лишь инструментом в противостоянии разных «башен Кремля». Но, в данном случае, речь вовсе не о нем.

«Вы – лжец и подлец!»

Речь о Константине Затулине. Напомню, что он является депутатом ГД РФ от партии «Единая Россия». Де-юре руководителем которой является Дмитрий Медведев, а де-факто Владимир Путин. Соответственно, все видные члены партии, все ее «говорящие головы», по идее, должны ныне оставить любые дела, сфокусировав внимание на главной и единственной для себя теме — противостоянии попыткам Навального очернить Путина и вывести на улицы критически опасное количество протестующих.

Так ли действует Затулин? Вовсе нет. Как сообщает армянский телеграмм-канал «Баграмян 26», он, вместе с коллегами, инициирует проведение вакцинации жителей никем не признанного, существующего только в фантазиях армянских националистов и карабахских сепаратистов «Арцаха». Утверждается, что Госдума РФ запросит правительство о сроках и объемах помощи в проведении вакцинации от коронавируса российскими препаратами жителей «Донецкой» и «Луганской народных республик», Приднестровья и территорий Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев.

Соответствующее протокольное поручение комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитету по охране здоровья было поддержано во вторник на заседании палаты. Сказать, что это глупость несусветная — значит ничего не сказать. Потому, что совершенно очевидно, какой будет реакция на все эти инициативы в Киеве, Кишиневе и Баку. По сути, имеет место наглое и циничное вмешательство российской стороны во внутренние дела наших стран.

«Территория непризнанного Нагорного Карабаха и все районы, прилегающие к нему, принадлежат Азербайджану «с точки зрения международного права», такое мнение в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выразил президент России Владимир Путин. То есть получается, что Затулин, получивший в 2010 году армянский орден «Почета», и его подельники из комитета по делам СНГ действуют вразрез с позицией президента РФ!

Тем самым Затулин и его подельники хотят обнулить все те слова благодарности, которые не раз озвучивали в адрес главы российского государства президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркивающие личную заслугу Путина в решении армяно-азербайджанского конфликта?! Это действительно больше, чем преступление. Это действительно ошибка.

В том числе и потому, что Россия итак ходит под санкциями, которые Запад ввел против нее за подрыв территориальной целостности Украины, то есть за аннексию Крыма и поддержку сепаратизма на Донбассе. Зачем же давать Западу очередной повод в адрес России еще и сейчас, реализуя совершенно провокационную инициативу Затулина и его подельников? Да еще и в тот самый момент, когда Навальный предпринял новую атаку на руководство РФ!

Зачем Затулин испытывает терпение официального Баку? Ведь, азербайджанская сторона будет совершенно права, высказывая возмущение такого рода действиями Затулина и его подельников. Естественно, что Азербайджан выразит протест уже сейчас. А уж тем более, если Затулину вдруг взбредет в голову самолично посетить Ханкенди для доставки вакцины. Азербайджанская сторона вправе действовать в его отношении так, как считает нужным. Ибо, Ханкенди — это Азербайджан!

Понятно, что Затулин, еще в мае 2010 года за участие в балагане под названием «выборы» в никем не признанной, так называемой «НКР», был объявлен в Азербайджане персоной нон-грата, может счесть, что терять ему нечего. Ведь, запрещен ему въезд не только в нашу страну. Затулина не хотят видеть в Украине, причем аж с 2006 года. То есть, он умудрился стать нежелательным лицом в Украине задолго до того, как случился российско-украинский конфликт.

Кроме того, Затулину запрещен въезд и в Эстонию. При этом, данный большой друг карабахских, приднестровских, абхазских, донецких и луганских сепаратистов, мягко говоря, не очень любим и в самой России. Собственно, наиболее точную характеристику Затулину в свое время дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Дело было в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Отвечая на обвинения Затулина, Владимир Вольфович прокричал на всю студию: «Вы – лжец и подлец! Скотина! Подлая грязная свинья!».

Не собираюсь дискутировать на тему того, насколько прав Жириновский, подбирая именно эти слова для характеристики Затулина. Но в том, что он работает, мягко говоря, не в интересах России, плодя число ее противников, а не сторонников, совершенно очевидный факт. И это действительно больше, чем преступление. Это ошибка. Исправить которую можно раз и навсегда, указав Затулину на рамки дозволенных выкрутасов.