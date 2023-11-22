Депутат Госдумы РФ Константин Затулин снова банально и примитивно соврал, когда попытался уверить всех, что Москва отказалась поддерживать оппозицию Армении и выбрала премьер-министр Никола Пашиняна. «После того как Пашинян в 2021 году решил провести досрочные парламентские выборы, оппозиция обращалась к РФ и просила как-то ее зримым образом поддержать», — начал он свое повествование.

Которое было выдержано в классическом стиле манипуляции, когда иллюзию правды создают, соединяя примитивную ложь с известным фактом. Вот и сейчас бесспорным фактом является то, что армянская оппозиция рассчитывала на помощь России. Потому, что армянская оппозиция — это бывшая армянская власть, то есть пресловутый «карабахский клан» с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном во главе.

Они оба — однозначные ставленники РФ. Именно поэтому они оба, особенно, конечно-же, Серж Саргсян, были шокированы неспособностью России воспрепятствовать торжеству «шашлычной революции». Но в том-то и дело, что у РФ не было возможности помочь тем, кого столь сильно возненавидело подавляющее большинство армянского общества. Они стали слишком токсичными и открытая поддержка «карабахского клана» вышла бы РФ боком. Тем более, что мы все помним настроения, царившие в РА после окончания 44-дневной войны. «Из каждого утюга» звучали заявления, полные возмущения тем, что РФ не стала участницей войны. Да, руководство РА и армянское общество было убеждено в том, что РФ открыто начнет воевать с Азербайджаном. И то, что РФ этого не сделала, было воспринято в РА как «предательство» российской стороны.

О том, что война проходила на всем миром признанных территориях Азербайджана, как и о том, что она не велась на территории РА, армянская сторона и слушать не хотела. Там искали виновного в своих поражениях и «нашли» его в лице России. Соответственно, нелепо было бы верить в то, что Россия может влезть в досрочные парламентские выборы в 2021 году.

И Затулин все это прекрасно знает. Но он предпочел соврать. По его лживой версии, российская сторона отказалась, мотивировав это тем, что в случае прихода к власти армянская оппозиция может отказаться от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, положившей конец боевым действиям в Нагорном Карабахе. Отказ от документа, как утверждает Затулин, мог спровоцировать новую войну, полагали в Москве, а она сама не хотела бы ввязываться в них.

«Мы сказали, ни в коем случае! Вы что?! Если что-то с Пашиняном случится, он же подписал, один из трех, кто подписал это соглашение о прекращении войны в Карабахе 9 ноября 2020 года. Если его не будет, то там как бы вновь начнутся военные действия, мы будем вовлечены, мы будем втянуты, мы не хотим быть втянутыми, у нас свои дела, поэтому не трогайте его», – рассказал СМИ один из главных армянских лоббистов.

Единственное, что из сказанного им является правдой это то, что у РФ были другие планы. Она готовилась к полномасштабному вторжению в Украину, к «взятию Киева за три дня». Готовилась, отодвинув все свои остальные планы на второй план. И не достигнув, как видим, желаемого в украинском направлении. Но то, что Россия решила поддержать Пашинина — это полная чушь. Достаточно вспомнить, сколь оголтело поливали и поливают Пашиняна грязью все ведущие российские пропагандисты, в первую очередь армянской же национальности. Арам Габрелянов, Марго Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян, Роман Бабаян и прочие глашатаи российской пропаганды разве что матом Пашиняна не крыли. Да и небезызвестная Мария Захарова регулярно сетует на действия руководства РА.

Которое, замечу, так и не выполнило многих пунктов трехстороннего заявления. Впрочем, оно оказалось не в состоянии воспрепятствовать восстановлению Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета.Чего, также добавлю, не хотели бы и в Москве, и в Вашингтоне, и в Париже. Всех их устраивала ситуация с неурегулированностью армяно-азербайджанского конфликта.

Но Азербайджан обнулил все эти планы. Наша страна продемонстрировала свою силу, военную и политическую. С которой вынуждена считаться и Россия. Которая, начав большую войну против Украины, увязла в ней, чем теперь пытается воспользоваться РА. Действующая армянская власть активно дрейфует в сторону Запада. Получается, что Кремль поддержал Пашиняна, который превратился в марионетку Парижа и Вашингтона? Затулин, которому запретили въезд в РА, хотя бы понял, что он ляпнул?!