Евросоюз планирует ускорить поставки оружия в Украину для поддержки украинского конрнаступления.

Как сообщает Reuters, об этом сказал еврокомиссар по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретон в интервью французской ежедневной газете Le Parisien.

«Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов — это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль», — сказал Бретон, напомнив об обязательстве ЕС поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

В то же время Бретон отмечает, что ЕС готов к тому, что война будет длиться еще по крайней мере несколько месяцев.

«Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев, а то и дольше», — добавил он.