Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине вступила в новую фазу.

Как сообщает #, об этом он заявил в интервью Associated Press.

«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новая фаза войны», — сказал Зеленский, напомнив о последней массированной атаке беспилотными аппаратами «Шахед -136» на энергетический сектор страны.

Он признал, что командование ожидало большего от контрнаступления, начатого летом, но результаты были неудовлетворительными.

«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что рад, что украинские Вооруженные силы не отступили, сражаясь со «второй армией мира».