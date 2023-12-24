Украинские войска не смогли добиться результатов в ходе своего контрнаступления, потому что Запад не смог поставить Украине все необходимое. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в ходе беседы на шоу Silicon Curtain на YouTube.

«Это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу», — сказал Ходжес.

По его словам, западные страны не смогли обеспечить Вооруженные силы Украины тем, на что они рассчитывали, а конкретно военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и «другими мощностями, которые были необходимы».