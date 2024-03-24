Крымский мост становится «мостом в никуда» после высокоточных ракетных ударов ВСУ по объектам российской армии в оккупированном Крыму. Полуостров становится неподъемным для россиян.

Об этом пишет бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в соцсети X, комментируя поражение больших десантных кораблей «Ямал» и «Азов» Черноморского флота РФ в Севастополе.

«Украина демонстрирует точные удары высокой ценности, которые делают Крым неподъемным для россиян», – отмечает генерал.

По его словам, если Россия не сможет остановить эти атаки, она поймет, что больше не имеет убежища в Крыму и не сможет вести оттуда войну.

«Крымский мост становится «мостом в никуда», – добавил Ходжес.