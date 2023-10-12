Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выбились из графика» в ходе контрнаступления и не смогут закончить войну до конца текущего года, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал Буданов в интервью «Украинской правде».

По его словам, большинство объяснений, почему наступление ВСУ замедлилось «составляет государственную тайну», но у этого есть как объективные, так и субъективные причины.

Ранее он говорил, что у Киева есть все шансы закончить боевые действия и вернуть себе оккупированные российской армией территории до конца текущего года. При этом Россия, по словам Буданова, может продолжать войну в Украине еще в течение нескольких лет.

«По оценке экономики, без особых проблем Россия может себе позволить [войну] до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые у них сейчас происходят, не такие высокие. То есть мы с вами выходим где-то на 2025 год», — отметил глава военной разведки Украины.

В то же время остается неясным, готова ли России «до верхнего предела, до последнего» вести боевые действия, отметил Буданов. «По факту они воюют мобилизованными, чувствуют недостаток боеприпасов, недостаток вооружений», — пояснил он.

Также Буданов исключил проблемы с военной помощью Запада для Украины до середины 2023 года. «А дальше все будет зависеть от нас — как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», — сказал он.

Киев будет готов начать переговоры с Москвой, когда ВСУ освободят оккупированные территории, или когда события сложатся так, что «будет четкая уверенность, что Россия реально начинает выводить свои войска по границам 1991 года», отметил глава ГУР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война находится на завершающем этапе. «Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период — захват, затем остановка наступления (войск РФ) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой», — сказал Зеленский в интервью Digi24.

Он также добавил, что «ему кажется, он знает», когда Россия уйдет с захваченных земель, но не может об этом говорить. (moscowtimes.ru)