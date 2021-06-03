ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» организовало медиа-тур в Суговушанское водохранилище, расположенное на реке Тертер у освобожденного села Суговушан Тертерского района Азербайджана.

Как сообщает АПА, основная цель медиа-тура — познакомить представителей СМИ с текущим состоянием Суговушанского водохранилища.

Как сообщил сотрудник ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов, Суговушанское водохранилище является одним из самых крупных освобожденных от оккупации объектов водопользования. Водохранилище общим объемом 5,86 млн. кубометров предусматривает орошение 96 217 га земель. Азербайджанской стороне из Суговушанского водохранилища вода не подавалась в течение 28 лет оккупации.

В ходе медиа-тура журналисты также ознакомятся с разрушениями и вандализмом, осуществленными здесь армянами.

Отметим, что 5 июня — профессиональный праздник работников мелиорации и водного хозяйства.