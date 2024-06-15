15 июня, в День национального спасения, Министерством обороны был организован медиа-тур в Парк военных трофеев. Об этом сообщается на сайте министерства.

Журналисты ознакомились с зенитно-ракетным комплексом «2К11 Круг» вооруженных сил Армении, который был обнаружен в Ходжалинском районе.

Военные эксперты обстоятельно рассказали о предназначении указанной системы ПВО, ее тактико-технических характеристиках, а также о том, в каких целях использовали эту систему вооруженные силы Армении до Отечественной войны.

Отметим, что обнаруженные в Ходжалинском районе станция наведения ракет «1С32» и 2 пусковые установки «2П24», входящие в ЗРК «2К11 Круг», находящиеся в исправном состоянии, были вывезены с территории и доставлены в Баку, где были размещены в Парке военных трофеев.