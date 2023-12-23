Одержав победу в матче с «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира, «Манчестер Сити» завоевал свой пятый трофей в сезоне, таким образом, став первым английским клубом, которому удалось за один календарный год выиграть пять трофеев.

20 мая 2023 года после проигрыша «Арсенала» в матче 37-го тура чемпионата Англии «Брентфорду» со счётом 0:1 «горожане» стали чемпионами АПЛ по итогам сезона-2022/2023.

3 июня 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, одержав в финале этого турнира победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

10 июня 2023 года в финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер» со счётом 1:0.

16 августа 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Европы, обыграв испанскую «Севилью» в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4. В основное время команды сыграли со счётом 1:1. (championat.com)