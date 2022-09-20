Американская круизная компания Princess Cruises представила новый лайнер Sun Princess, который отправится в первое плавание уже в 2024 году. Фотографии экстерьера и внутреннего убранства Sun Princess были опубликованы на портале TTR Weekly.

По заявлению производителя, это «самый роскошный и инновационный» круизный лайнер в мире. Вместимость Sun Princess — 4 тыс. человек. Внутри лайнера расположен отель с каютами, среди которых люксы с открытыми балконами, рестораны, кафе, кинотеатр, несколько бассейнов, бизнес-переговорные, а также общая зона для прогулок, расположенная под стеклянным куполом.

Бронирование круизов на борту Sun Princess уже открыто. Путешествие на 10 дней по Средиземному морю в двухместной каюте обойдется в $1999.