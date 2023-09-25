Агрессия России против Украины продолжается уже год и шесть месяцев. В настоящее время украинская армия проводит контрнаступательные операции. Операции проводятся в направлении прорыва линий обороны, установленных Россией на оккупированных территориях. В то же время Украина атакует дронами некоторые города России, в том числе и столицу Москву. Эксперты полагают, что сейчас война постепенно охватывает территорию Россию.

Отвечая на вопросы AYNA о ходе войны, председатель Партии свободных демократов, политолог Сулхаддин Акбар отметил, что контратаки украинской армии начались с конца июля этого года:

— Фактически Украина проводит контрнаступательные операции. Вероятно, в конце августа, начале сентября украинская армия начнет «прорыв» российских оборонительных заграждений. ВСУ уже прорвали первую линию обороны России на южном направлении. Сейчас расстояние между украинскими ВС и третьей линией обороны России составляет 5-6 километров. Это видно и по картам. Украина может преодолеть это расстояние за короткое время, но пока не идет на это.

— В чем причина?

— Сейчас Украина обсуждает «операцию прорыва» со спецслужбами западных союзников и военными. Анализируется текущая ситуация, обсуждается, какие шаги может предпринять Россия и что необходимо ВСУ. Новый пакет помощи Киеву на 200 миллионов как раз связан с нуждами украинской армии.

В настоящее время Украина продвигается в двух направлениях. Бахмут — еще одно направление. Четвертым станет выход на левый берег Днепра. В настоящее время украинская разведка работает в данном направлении. По утвеждениям экспертов, близких к Главному штабу, украинская разведка уже подготовила платформы в 5-7 местах на линии фронта. Как я уже сказал, сейчас идет подготовка к «операции прорыва» третьей линии обороны. После этого контратака пойдет быстрее. Сейчас Украина расширяет и укрепляет фланги. После этого в атаку пойдут бригады. На последней линии обороны именно эти бригады и нанесут решающий удар. Эти операции займут приблизительно две недели.

— Украинские дроны уже над Москвой. Можно ли считать, что война перекидывается на территорию Россию?

— Война в России идет не сейчас, она началась какое-то время назад. Если помните, несколько месяцев назад Кремль был атакован беспилотником. Российские города, расположенные недалеко от границы с Украиной, время от времени также подвергаются ударам. Наряду с этим на территории России работают разведчики. Скорее всего, число нападений на Москву и другие города России увеличится. Речь идет о нейтрализации военных объектов. Украинская армия может наносить удары по военным объектам и предприятиям военного назначения на территории России. Удары по таким объектам законны.

— Из России часто звучат такие заявления, как «мы готовы к переговорам, а Киев — нет». Как Вы думаете, чего сейчас хочет Москва?

— На данный момент главное желание Кремля — ​​начать переговоры, закрепить полученные результаты и остановить войну, заморозить ее на длительный срок. Для этого Россия посылает месседжи Киеву и его союзникам через своих лоббистов на Западе. Эмиссары России на Западе аргументируют необходимость прекращения войны тем, что если Россия потерпит поражение и ее армия будет разгромлена, Кремль может прибегнуть к ядерному оружию. Это кремлевские тезисы. Второй аргумент заключается в том, что тогда масштабы войны расширятся и может начаться Третья мировая война.

— Насколько серьезны эти заявления?

— Все понимают, что эти тезисы — вымысел. Россия не может использовать ядерное оружие, потому что за это придется ответить. В этом случае Россия окажется лицом к лицу с НАТО. Если Россия ничего не может сделать в Украине, то чего она добьется в войне с НАТО?!

Еще один пропагандистский тезис заключается в том, что военная группа наемников «Вагнера» нападет на страны НАТО. Некоторые наивные люди полагают, что если это произойдет, Россия заявит, что не имеет никакого отношения к «Вагнеру». Но кто этому поверит? Весь мир знает, что это Россия создала «Вагнер».

Фактически заявления Кремля никто всерьез не воспринимает, весь мир относится к ним с иронией. Но чтобы в эти заявления поверили, Россия может прибегнуть к определенным провокациям. Например, недавно около 20 российских агентов были арестованы в Польше, 5 в Великобритании. И в ряде европейских стран проводятся операции по задержанию российских агентов. В Европе действует крупная российская шпионская сеть. Через эту агентурную сеть Россия может совершать определенные провокации. Однако аресты этих агентов показывают, что процесс находится под контролем европейских стран. Никто не ожидает, что Россия нападет на страны НАТО. Но она может совершать провокации. Естественно для их предотвращения предпринимаются определенные шаги.

Анар Байрамоглу