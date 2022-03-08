Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не запрещала использование каких-либо слов в связи с ситуацией в Украине, отметив, что ООН должна придерживаться нейтралитета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне газета Irish Times написала, что ООН запретила своим сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины «войной» или «вторжением».

«Есть ошибочное впечатление, что сотрудникам ООН было приказано избегать использования определенных слов для описания ситуации в Украине. Персоналу не давали инструкций не использовать такие слова, как «война» и «вторжение», для описания ситуации», — сказал представитель генсека.

Он напомнил, что замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в своих соцсетях использовала слова «война» и «вторжение».