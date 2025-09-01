Форвард «Сантоса» Неймар опроверг заявление Карло Анчелотти о том, что травма стала причиной отсутствия нападающего в составе сборной Бразилии на отборочных матчах чемпионата мира на этой неделе.

На прошлой неделе Анчелотти объяснил отсутствие звезды «Сантоса» следующим образом.

«В заявке есть новые игроки. Неймара нет – на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема. Но нет необходимости тестировать Неймара: его знает каждый – тренерский штаб, сборная, болельщики.

Как и все остальные, он должен быть в хороших физических кондициях, чтобы помочь национальной команде достойно выступить на чемпионате мира. Эти два матча – последние в отборе, и мы должны завершить его на высокой ноте».

При этом в следующем же матче Неймар вышел в основе против «Флуминенсе» и отыграл все 90 минут. После игры он представил другую версию событий.

«У меня был небольшой отек приводящей мышцы, небольшой дискомфорт, но ничего серьезного и я сегодня вышел на поле. Я не собирался играть против «Баии» [24 августа], поэтому они предпочли сэкономить мне несколько тренировок, оставить меня вне матча, чтобы я мог восстановиться.

Меня исключили [из заявки сборной] по техническим причинам, это никак не связано с моим физическим состоянием, это мнение тренера, и я его уважаю. Раз уж я не играю, нам остается только поддерживать команду». (sports.ru)