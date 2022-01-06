«ООН внимательно следит за развитием событий в Казахстане». Об этом заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

Он информировал, что ООН находится в контакте с казахстанскими властями по поводу происходящих в стране событий. В качестве примера Дюжаррик упомянул о разговоре между спецпредставителем генсека ООН по Средней Азии и заместителем главы МИД Казахстана, в ходе которого представитель Всемирной организации призвал власти страны воздержаться от насилия.