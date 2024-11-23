Канада обеспокоена всевозрастающей активностью Китая в Арктике, который уже не ограничивается только научной деятельностью, но и якобы проводит сбор разведданных в регионе. Об этом заявил министр национальной обороны страны Уильям Блэр на Форуме по безопасности в Галифаксе. Его выступление транслировали канадские телеканалы, передает ТАСС.

«Китай подходит к [работе] в нашей Арктике двумя способами. Первый — через экономическое давление, инвестиции в критически важную и другую инфраструктуру в регионе. И второй — через то, что они называют научными исследованиями, — сказал глава Минобороны. — Мы видим значительный рост их присутствия в Арктике, и это не только научные исследования. Они картографируют морское дно, они собирают разведданные».

Кроме того, Блэр отметил сильное отставание Канады от России в деле освоения Арктики. «У России есть 17 глубоководных портов в этом океане (Северный Ледовитый океан — прим. ТАСС). У Канады нет ни одного, и поэтому нам нужно лучше работать», — сказал министр.

Он также обратил внимание на значительный флот ледоколов у России. В этой связи Блэр сообщил, что на следующей неделе Канада спустит на воду шестой корабль арктического класса, который способен работать в условиях «глубокого льда» в Арктике.