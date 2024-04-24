Беларусь серьезно обеспокоена активизацией вокруг страны специализированных центров киберинфраструктуры НАТО. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко на XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Опыт современного военно-политического противоборства и развития IT-технологий наглядно демонстрирует возможности кибероружия. Устойчивой тенденцией становится гибридизация военных конфликтов, — отметил он. — Активно апробируется применение информационно-психологических операций, искусственного интеллекта, причем подобного рода активность не подпадает под запрещающее действие существующей системы международного права. Именно поэтому Беларусь серьезно обеспокоена активизацией созданных вокруг нашей страны специализированных центров киберинфраструктуры НАТО и стран — членов альянса».

Муравейко также отметил, что «информационное и киберпространство превращается в полномасштабную арену глобального противостояния». «Мы видим, как наращиваются возможности информационно-психологического воздействия, направленного на демонизацию неугодных государств, в том числе Беларуси, подрыв их авторитета на международной арене, дискредитацию политического руководства и органов власти, инспирирование протестных настроений, разжигание национальной, религиозной и иной вражды, как внутри государств, так и на международном уровне», — добавил он.