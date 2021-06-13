Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил устойчивость главы России Владимира Путина к давлению со стороны Вашингтона.

В ходе пресс-конференции американского лидера спросили, почему Путин «не изменил свое поведение», несмотря на множество санкций, введенных властями США.

«Он Владимир Путин», — ответил Байден с усмешкой.

При этом президент США отказался вдаваться в подробности по данной теме, объяснив это близостью предстоящих переговоров с российским главой государства.

Ранее Байден заявил о том, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом российского лидера «автократом». Кроме того, американский президент объяснил свой отказ от пресс-конференции с российским коллегой.

«Это не состязание в том, кто будет лучше держаться перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение», — заявил Байден.

По его словам, саммит в Женеве нужен для того, чтобы Вашингтон четко обозначил Москве условия улучшения двусторонних отношений.

«Я думаю, лучше всего, если мы с ним (Путиным) встретимся, проведем свои обсуждения <…> После этого я расскажу, о чем на мой взгляд была встреча, а он может сказать, о чем, с его точки зрения, была встреча», — пояснил американский президент.

16 июня в Женеве состоится встреча Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Ранее газета New York Times сообщила, что администрация США отказалась от совместной пресс-конференции по итогам саммита («Газетf.Ru»).