Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом во Франции, начал переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента CNN Наташу Бертран.

В частности, в переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллой Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, за что Зеленский поблагодарил его», — заявил корреспондент.

Репортер Белого дома Сеунг Мин Ким отметила, что во время встречи Байден извинился за многомесячную задержку с одобрением оружия для Украины. В частности он добавил, что Штаты «все еще в деле».