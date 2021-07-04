Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировой общественности в связи с годовщиной убийства двухлетней Захры.

Как сообщили в Аппарате Омбудсмена, проходит 4 года с тех пор, как двухлетняя азербайджанка Гулиева Захра Эльнур гызы погибла в результате артиллерийского обстрела вооруженных сил Армении.

В обращении говорится, что пользуясь безнаказанностью, Армения и в дальнейшем продолжала политику террора в отношении детей, что привело к гибели невинных детей в период режима прекращения огня и Второй Карабахской войны: «В результате обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий, погибли 12 детей, получили ранения 50 детей, четверо детей потеряли обоих родителей, а многие дети – одного из родителей».

Омбудсмен Азербайджана неоднократно призывала международные организации решительно осудить такие факты, доводила до сведения международных организаций по правам человека, в том числе по правам детей, необходимость принятия конкретных мер против лиц, совершивших преступления.