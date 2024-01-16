16 января при организационной поддержке Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики в Исполнительной власти города Баку состоялась публичная презентация Генерального плана развития Баку до 2040 года.

Как сообщает АПА-Экономикс, в мероприятии приняли участие официальные лица, градостроители, архитекторы, известные общественные деятели, представители НПО и СМИ.

На презентации председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и заведующий отделом строительства, градостроительства и коммунального управления Кабинета Министров Фейруз Мустафаев рассказали о сути и концепции представленного документа, а также об изменениях, которые будут внесены в жизнь города.

Было отмечено, что Генеральный план является основным территориально-планировочным документом, определяющим стратегические направления развития города Баку на ближайшие годы, и составлен на основе современных градостроительных подходов, основанных на анализе текущей ситуации и потребностях города.