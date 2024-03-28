Конфликт в Секторе Газа отвлек внимание мировой общественности от процессов, происходящих в Украине.

Как передает #, об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Киеве понимают, что речь идёт о гуманитарной катастрофе. Однако она, по словам Зеленского, отвлекла внимание от Украины в информационном поле.

«Это факт, и когда ты теряешь внимание со своего региона на другие регионы, то очевидно, что ты не видишь взгляда сфокусированным, и это хорошо для России», — заявил он.