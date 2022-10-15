Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в интервью Le Parisien, что страна примет до 2 тыс. военнослужащих Украины для прохождения военной подготовки во французских частях.

«Президент республики Эммануэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить во Франции до 2 тыс. украинских военных», — сказал он, добавив, что украинские солдаты будут приписаны к французским частям на несколько недель.

По словам Лекорню, во Франции ранее уже проводили подготовку артиллеристов ВС Украины для обслуживания поставленных Парижем гаубиц Caesar. Глава Минобороны отметил, что Киеву уже переданы 18 данных вооружений и будут направлены еще шесть.

Также, по мнению министра, «необходимо» подготовить «новое поколение» военных, которые будут способны «держаться» в течение длительного времени.