Британские инструкторы продолжат осуществлять подготовку украинских военных в 2026 году.

Об этом говорится в заявлении военного ведомства Соединенного Королевства.

Согласно информации, продление операции Interflex (программа подготовки украинских военных по стандартам Королевских ВС Великобритании — ред.) как минимум до конца 2026 года было объявлено министром обороны Джоном Хили.

По словам министра, с начала 2022 года во время этой программы по обучению новобранцев ВСУ свыше 50 тыс. украинцев получили «жизненно важные боевые навыки».

Обучение, срок которого увеличен с пяти до семи недель, осуществляется преимущественно на территории Великобритании.