Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц», — отметил Лавров.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия считает опасными поставки вооружения на Украину.

Роддом в Мариуполе давно стал базой для экстремистов, там нет пациентов и персонала. Об этом тоже заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Седьмого или шестого марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультрарадикального батальона», — отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, репортаж об обстреле роддома в Мариуполе является манипуляцией западных СМИ общественным мнением во всем мире.

Одним словом С.Лавров призвал мир не верить своим глазам.