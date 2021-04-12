Очередной антитурецкий и антиазербайджанский шаг от Канады

Власти Канады отозвали ранее выданные разрешения на экспорт канадских вооружений и технологий в Турцию, так как получили доказательства их применения в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы МИД страны Марка Гарно.

«После завершения проверки, в ходе которой были обнаружены убедительные доказательства того, что канадские технологии, экспортируемые в Турцию, использовались в Нагорном Карабахе, я сегодня объявляю об отмене разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года», — сказал он. «Такое [их] использование не соответствует внешней политике Канады и заверениям Турции в отношении их конечного использования», — подчеркнул Гарно.

Министр добавил, что в понедельник обсудил данную ситуацию с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, заявив при этом об озабоченности Канады использованием ее экспортируемых технологий в военных конфликтах, что противоречит законам страны. Он также выразил надежду, что Канада и Турция, являющиеся странами НАТО, смогут в будущем решить этот вопрос.