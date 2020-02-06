Очередная армянская провокация против Украины: не пора ли Киеву ответить?

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Кулебу послом в Армении. Уверен, что следующая информация будет особо интересна именно ему. Итак, заместитель председателя координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма», председатель редакционного совета ереванского медиахолдинга «Иравунк» Айк Бабуханян и группа армянских бизнесменов встретились с «и.о.министра экономического развития Республики Крым» Анушаваном Агаджаняном, а также посетили «корпорацию развития Крыма» и Центр поддержки экспорта.

Сообщается, что на встречах обсуждались возможности развития экономических связей между Арменией и аннексированным украинским Крымом, внедрения «армянских технологий» в сельское хозяйство Крыма. Указывается также на то, что армянская делегация встретится с «премьером» Крыма.

Очень занимательно будет посмотреть на то, как армянская сторона будет оправдываться за очередной, откровенно антиукраинский шаг. Не первый, замечу. Ранее в СМИ проходила информация о том, что российская авиакомпания «Икар» (торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из трех городов России в Ереван. Как сообщал Интерфакс-Россия со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), авиакомпании предоставлен допуск к полетам в столицу Армении из столицы Крыма — Симферополя — семь раз в неделю, Ставрополя и Уфы — дважды в неделю.

Думаю, Украина должна занять твердую позицию в этом вопросе. Должна, но не занимает. В качестве доказательства напомню, что в 2014 году посол Украины в Армении был отозван в Киев после того, как тогдашний президент РА Серж Саргсян позитивно отозвался о прошедшем в Крыму референдуме о «присоединении» Крыма к РФ.

Украина после этого также направила Армении ноту, в которой потребовала разъяснений, после чего был отозван посол. Но, совсем ненадолго. Всего через два месяца Иван Кухта вернулся в Ереван. Хотя, позиция РА в этом вопросе не менялась. Не изменилась она и после смены власти в РА. И мы уже видим, как армянская сторона активно развивает отношения с аннексированным Крымом. Стало быть, есть все основания для отзыва действующего посла Украины Ивана Кулебы из Армении.

Пойдет ли официальный Киев на это? Время покажет. Я же замечу, что в декабре прошлого года состоялся официальный визит в Азербайджан президента Украины Владимира Зеленского. В Армению он, замечу, не заехал, что вызвало истерику в Ереване. Еще больше в РА тряслись в гневе после того, как Зеленский, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал следующее заявление: «Хотим выразить признательность Азербайджану за признание и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Прошу, чтобы Вы знали, мы также поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

Помнится, сразу после этого последовало полное глупости заявление пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян. Она пустилась в рассуждения о том, что все страны ОБСЕ констатировали, что карабахский конфликт должен быть решен на основе трех принципов, в том числе права наций на самоопределение. «Это обязательство было вновь подтверждено Украиной в ходе ее председательства в ОБСЕ»,- сказала тогда Нагдалян. Она сделала вид, что не услышала или не поняла смысла конкретных слов президента Украины о взаимной поддержке нашими странами суверенитета и территориальной целостности наших государств.

Замечу также, что 18 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». Против принятия документа проголосовало 23 страны. Армения была одной из них. Вместе с Угандой, Эритреей и Зимбабве. То есть, Армения как раз и не признает территориальной целостности и суверенитета Украины. И этот факт получил новое подтверждение в виде сообщения о поездке армянских бизнесменов в аннексированный Крым. Думаю, у Украины накопилось достаточно оснований для вызова на ковер посла РА в этой стране и отзыва своего посла из РА. Хотя, украинская сторона, на мой взгляд, проявляет поразительную мягкость и близорукость.

Доказательством чему служит хотя бы то, что посол РА в Украине Тигран Сейранян со своей страницы в Фейсбук зазывает всех посетить оккупированные территории Азербайджана. МИД Украины, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана, никак не пресекает провокации посла Сейраняна. Впрочем, тут более активен должен быть и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев. Но он не проявил публичной активности даже после провокации в украинских СМИ, связанных с «запретом» на посещение нашей страны директора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Мэри Акопян. Это была примитивная провокация, во главе которой стоял действующий глава МВД Украины Арсен Аваков. Отечественные СМИ на эту тему написали статьи. В украинском издании ГОРДОН вышел также материал главы ОДАУ Хикмета Джавадова. Посол Худиев отделался молчанием, хотя я помог открыть для него колонки в изданиях ГОРДОН и «Левый берег».