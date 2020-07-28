Объявлены правила въезда граждан Грузии на территорию Азербайджана

Обнародованы правила въезда граждан Грузии на территорию Азербайджана.

Как сообщили местному бюро АПА в посольстве Азербайджана в Грузии, граждане Грузии, имеющие постоянный вид на жительство в Азербайджане, а также состоящие в браке с гражданами Азербайджана, для въезда на территорию Азербайджана должны заранее обратиться в посольство Азербайджана в Грузии, так и в Министерство иностранных дел Грузии (МИД).

После этого МИД Грузии представляет ноту в посольство Азербайджана в Грузии, и гражданам Грузии, указанным в прилагаемом к этой ноте списке, разрешается въезд в Азербайджан.

Отмечается, что в Азербайджан допускаются только те, чье имя есть в представленном МИД Грузии списке. МИД Грузии каждую неделю представляет обновленный список в посольство Азербайджана в Грузии.

Также отмечается, что оставшимся в Грузии гражданам других стран нет необходимости обращаться в МИД Грузии для выезда из страны.

«Гражданам Азербайджана не нужно обращаться в МИД Грузии для эвакуации. Для этого необходимо обратиться лишь в посольство Азербайджана в Грузии», — говорится в сообщении.