Министр экономики Грузии Леван Давиташвили внес ясность в вопрос, до какой степени Грузия открывает границы Китаю.

Граждане Китая без визы смогут находиться в Грузии 30 дней со дня въезда;

На первом этапе с Китаем будет один рейс ежедневно, то есть семь в неделю;

Одного рейса в день недостаточно и идут переговоры с China Southern Airlines;