Туристы из Китая считаются желанными туристами во всем мире, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, объявляя о введении в одностороннем порядке безвизового режима.
«Мы приняли решение, чтобы для граждан Китая был задействован безвизовый режим… Это важно и будет поощрять приезд еще большего количества туристов в Грузию», – заявил Гарибашвили.
Министр экономики Грузии Леван Давиташвили внес ясность в вопрос, до какой степени Грузия открывает границы Китаю.
Граждане Китая без визы смогут находиться в Грузии 30 дней со дня въезда;
На первом этапе с Китаем будет один рейс ежедневно, то есть семь в неделю;
Одного рейса в день недостаточно и идут переговоры с China Southern Airlines;
Цель – до 10 рейсов в день в Грузию из разных городов Китая.»Задача – в обозримом будущем сделать туристический поток из Китая ощутимым для экономики Грузии», – заявил Леван Давиташвили.
Грузии до сих пор не удалось восстановить число туристов из Китая, которые приезжали до пандемии. За 6 месяцев 2023 года в страну въехали 12 600 граждан Китая. Рекордным по числу посетителей из Китая был 2019 год – 48 тысяч.
Летом этого года во время визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Пекин стороны объявили о переходе двух стран на уровень стратегического сотрудничества. (newsgeorgia.ge)