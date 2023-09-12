Туристы из Китая считаются желанными туристами во всем мире, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, объявляя о введении в одностороннем порядке безвизового режима.

«Мы приняли решение, чтобы для граждан Китая был задействован безвизовый режим… Это важно и будет поощрять приезд еще большего количества туристов в Грузию», – заявил Гарибашвили.

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