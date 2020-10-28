Обстрел учебных заведений – варварство: ВС Армении целенаправленно стреляют по азербайджанским школам

От обстрелов вооруженных сил Армении пострадало немало мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры Азербайджана. Обстреливают, в том числе, школы, в результате чего разрушено уже 40 азербайджанских школ, расположенных в приграничной зоне. На днях армянская сторона обстреляла здание школы в селе Гарадаглы Агдамского района. Пострадавших, к счастью нет, ведь учащиеся сейчас находятся на внеплановых каникулах, объявленных из-за пандемии коронавируса. А вот зданию нанесен серьезный ущерб.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров заявил #, что обстрел школ – это варварство, которое не поддается объяснению. Он подчеркнул, что школа, особенно в сельской местности, без преувеличения, один из центров культуры. Ее разрушение – разрушение культурного пространства в прифронтовых селах.

«Армянские ВС разрушают наши школы, находящиеся в прифронтовой зоне, целенаправленно, чтобы посеять хаос, панику среди местного населения. Даже если это ночная бомбардировка, у родителей после нее будет оправданный страх за своих детей-школьников. Это диверсионная политика, направленная на то, чтобы приграничные селения пустели, жители переезжали в города. Но врагу не удастся этого добиться. Своими действиями он наносит определенный материальный ущерб, но моральный дух нашего народа сейчас настолько высок, что он преодолеет все трудности. Я в этом уверен», – заявил он.

Пострадавшие школы уже сейчас восстанавливают, чтобы в самые кратчайшие сроки они начали снова функционировать. По словам Джахангирова, в качестве временных вариантов может быть перевод учащихся в другие ближайщие школы, двухсменка в той части школьного здания, которое не разрушено. В общем, будет сделано все, чтобы учебный процесс не пострадал.

Конфликт в Нагорном Карабахе, как говорит наш собеседник, не мог не отразиться на отечественной системе образования.

«Кстати, тут мне хотелось бы сказать и об образовательной политике в Нагорном Карабахе во времена СССР. В 1983 году меня назначили начальником Главного управления школ министерства просвещения. Одна из первых моих командировок была в Нагорный Карабах. Это моя Родина, я родился в Ханкенди и жил там до 17 лет. Для меня это место – самый любимый уголок мира. Вместе с заведующим ОБЛРОНО мы объездили несколько районов Нагорного Карабаха, и мониторинг показал, что все школы с армянским языком обучения, расположенные в селах, находились в хорошем состоянии. А вот школам с азербайджанским языком обучения не уделялось никакого внимания. Все, что выделялось от республики на нужды образования в той зоне, шло на обустройство армянских школ. В Нагорном Карабахе тогда школы с азербайджанским языком обучения были объектами даже не второй, а третьей важности. В селе Туг была единственная нормальная школа, где преподавали азербайджанский язык, но она была двуязычной. Там же преподавали и армянский язык», –поделился Джахангиров.

Он отметил, что когда в столицу в 90-ых годах прошлого века хлынул поток беженцев из Нагорного Карабаха, системе образования пришлось нелегко. Помимо того, что школьников из семей беженцев принимали в бакинские школы, были открыты и школы для беженцев.

«Будучи на тот момент начальником управления образования Баку я понимал, что в этих тяжелейших условиях обязательно нужно сохранить образовательную систему», – сказал заслуженный учитель страны.

Это было невероятно сложно, особенно, когда после событий 20 января школы Баку приняли решение о забастовке, как форме выражения протеста против происходящего. Джахангиров смог объяснить руководству школ, что необходимо сохранять стабильность в отечественном образовании, и это будет лучший ответ нашим недругам.

Заместитель председателя Общественного совета Надир Исрафилов в свою очередь отметил, что многие школы на приграничной территории из соображений безопасности приостановили работу еще до каникул.

«После окончания каникул все будет зависеть от ситуации. На первом месте, конечно, безопасность учащихся. Но и учебный процесс не пострадает, для этого будут предприняты все необходимые меры», – сказал он.

Как только освобождение наших земель от оккупации завершится, начнется восстановление того, что было разрушено агрессорами, в том числе школы. Исрафилов выразил уверенность, что ждать осталось недолго, и наша победа уже близка.

«Этот год оказался непростым для страны, и для образования в частности. С одной стороны – пандемия, с другой – война, но мы со всем справимся. И в этих непростых условиях, – говорит эксперт, – образование в нашей стране остается одной из приоритетных сфер, продолжают строиться новые школы, проводится ремонт в учебных заведениях, которые в нем нуждаются. В нашей стране есть большой опыт строительства модульных школ, такие школы можно быстро возвести там, где это необходимо».