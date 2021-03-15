Общий алиментный «котел»: зачем он нужен и откуда возьмут деньги?

Аппарат омбудсмена выступил с предложением о создании алиментного фонда, говорится в докладе Уполномоченного по правам человека за минувший год.

В докладе отмечено, что должен быть создан механизм (алиментный фонд) по выплате государством назначенных судом алиментов на содержание ребенка (при условии их последующего принудительного взыскания с должника). Сейчас документ обсуждается профильным комитетом Милли Меджлиса.

Подобные фонды уже действуют в ряде стран – Испании, Швеции, Эстонии, а скоро появится и в России, сказал # юрист и финансист Акрам Гасанов:

— В нашей стране инициатива создания такого фонда исходила еще от бывшего омбудсмена по правам человека Эльмиры Сулеймановой несколько лет назад, и сейчас ее преемница Сабина Алиева тоже выдвинула это предложение.

Сама инициатива и ее мотивы понятны. В Азербайджане с выплатой алиментов, действительно, масса проблем. Замечу для начала, что у нас под алиментами обычно подразумевают деньги, которые выплачиваются одним из разведенных родителей для содержания ребенка либо же детей. Алиментщиком обычно выступает муж, но может и быть и бывшая жена. Однако алименты выплачиваются не только родителями детям, но и детьми на содержание своих престарелых и нетрудоспособных родителей, что в целом происходит редко. В законе это есть, но у нас мало кто об этом знает и редко вспоминает.

А потому обсудим более распространенную практику — после развода муж не выплачивает алименты, несмотря на имеющееся решение суда. В подавляющем большинстве случаев наши судебные приставы ничего не предпринимают против неплательщика. Но эта проблема разноуровневая — в большинстве случаев мужчина просто не имеет официального места работы. Также не исключено, что у него нет даже фактических дохода. Правда, как правило, доход имеется, но он неофициальный и это больше связано с масштабами теневой экономики. Многие люди работают без оформления трудовых отношений, соответственно, доходы их неофициальны, а потому формально удержать алименты невозможно. Но алименты в любом случае долг, подобно банковскому долгу – в данном случае долг своему ребенку.

— Получается, что на нет и суда нет? Разведенный родитель лишен официального дохода, а значит, и платить его никто не вправе заставить?

— Формально по закону, по господствующей во всем мире правовой концепции, если человеку нечем платить, он ничего противоправного не совершает. Он не платит, поскольку платить нечем. Но мы знаем, что наши судебные приставы очень избирательно подходят к заемщикам. В подавляющем большинстве случаев они не предпринимают никаких мер, но иногда очень активно работают с неплательщиками, особенно когда те должны банкам, а пуще – индивидуальным ростовщикам.

Понятно, что причина этого в личной заинтересованности приставов. Вернее, их заинтересовывают банки и ростовщики, чтобы те выколачивали деньги с должников. Потому именно в этих случаях приставы становятся особенно активны, добиваются запрета на выезд из страны должников, дают судам представления об административном аресте и даже уголовном преследовании. Иногда это касается алиментов тоже – некоторых неплательщиков привлекают к ответственности, запрещая им выезд, арестовывая. Но опять-таки это отдельные случаи. В подавляющем большинстве меры не принимаются из-за отсутствия личной заинтересованности приставов, либо же наоборот – сам алиментщик как-то заинтересовал пристава, чтобы тот к нему никаких мер не предпринимал.

— К слову, алиментный фонд вроде как создается, а есть ли точный подсчет неплательщиков, и сколько они должны?

— К сожалению, у нас даже нет статистики о числе алиментщиков, сколько они должны заплатить и сколько не платят – мы этого не знаем. Но это большая проблема для детей. Ведь ребенок не может оставаться без средств из-за того, что его родитель либо действительно не может платить, либо же злостно уклоняется и при этом ему потворствуют приставы. Причины могут быть разные, и с этим нужно бороться в рамках закона. Я против того, чтобы людей привлекали к ответственности за невыплату любого долга, даже алиментов, если человеку нечем платить, пусть даже чисто формально. Значит, нужно бороться с теневой экономикой, в противном случае к ответственности будут привлекаться и, скажем так, добросовестные неплательщики.

Но государство не может оставить детей без содержания. Детали алиментного фонда, его механизмы пока не раскрываются, но в целом понятно — если родитель не платит алименты, фонд будет платить ребенку. А после, если все-таки с родителя удается удержать алименты, деньги будут выплачиваться фонду. Возможно, даже со штрафными процентами. Для детей это хороший исход.

— Что Вы думаете о финансовой стороне дела? Из какого источника будет финансироваться этот фонд?

— Говорят, что финансировать будут из госбюджета на первоначальном этапе. Мол, это один из вариантов, а потом за счет выплачиваемых алиментов либо же штрафов. Понятно, что это будет очень сложно. Ведь даже если алиментщик начнет платить, скорее всего, это будут последующие алиментные выплаты. Сможет ли он выплатить все, исходя из того, что человек должен платить из доходов? Учитывая экономические сложности не только в Азербайджане, но и во всем мире из-за пандемии, проблемы будут только нарастать. Потому, скорее всего, восполнить расходы фонда не удастся, он будет убыточным. А значит, все-таки, на кого-то должно ложиться хотя бы частичное компенсирование финансовой деятельности фонда. Возникает вопрос – будет ли это госбюджет?

Есть и другой вариант — в некоторых странах существует практика специальных отчислений с зарплат, а если так, алиментный фонд ляжет бременем на работников, либо же на работодателей и фонд трудовой зарплаты. С наших зарплат сейчас удерживаются обязательные социальные взносы на соцстрахование, взносы в Фонд по безработице и пр. По аналогии прибавятся выплаты в алиментный фонд. Иными словами, можно рассматривать два пути финансирования этого фонда – платит либо государство, либо же все общество – работники и работодатели. Возможен и комбинированный вариант – государство и частные лица. Т.е. как-то так это должно финансироваться. Но тут прощупывается еще одна важная проблема… Когда я слышу, что создается еще одна какая-то государственная структура, особенно если она новая – не на базе упраздненной, у меня, скажем так, портится настроение.

— Почему же?

— Потому что появится очередная государственная структура, которой потребуется здание, там будут руководители, бухгалтерия, охрана, служебные машины и пр., а это дополнительные расходы. Ведь фонд – это не только выплата алиментов, придется содержать новую армию чиновников, а значит, и денег фонду будет хронически не хватать. У нас, к сожалению, в последнее время создаются новые структуры. Вот когда они появляются на базе упраздненных – это еще ничего, но создаются совершенно новые! И вот еще одна новая структура, новая орда чиновников…

Было бы лучше и эффективнее, если бы фонд заработал при какой-то действующей структуре. Скажем, при Государственном фонде социальной защиты. Поскольку тогда не придется создавать новые структуры со своей бухгалтерией и пр. расходами. Словом, все это можно устроить проще. Если это нужно, а я считаю, что это нужно – ведь речь идет о детях — я за то, чтобы воплотить эту идею с наименьшими издержками и дополнительными тратами.

Есть и другая проблема тоже – с появлением фонда у алиментщиков не должно возникнуть уверенности, что если государство возмещает, то с них взятки гладки. А значит, государству следует одновременно продолжать бороться с теневой экономикой, а это все пересекается в плоскости законодательства о декларировании доходов и расходов граждан. Наконец, необходимо добиться порядка в работе наших судебных приставов, чтобы бороться с неуплатой алиментов, делая это в рамках закона.