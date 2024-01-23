Судя по сообщениям в СМИ, нашумевший лимит в 20 тыс. манатов, используемый банками при покупке иностранной валюты, переметнулся в сферу недвижимости. Теперь внимание к суммам больше упомянутой проявляют местные нотариусы при попытке граждан приобрести дом, квартиру или земельный участок.

Как показала практика, удивляться продолжительной истории с денежными лимитами можно бесконечно. На этот раз уже публичные должностные лица, уполномоченные свидетельствовать и оформлять различные юридические акты и документы, требуют у покупателей недвижимости документальные подтверждения происхождения сумм, превышающих 20 тыс. манатов. По некоторым сведениям, полученным, разумеется, из уст местных нотариусов, с начала года действует некое решение, по которому сделки с недвижимостью без декларации невозможны.

Казусную ситуацию комментируют в СМИ эксперты недвижимости. Разумеется, начинаются экспертные рассуждения с того, что ни о какой декларации в этом деле не может быть речи. Известно же, что в стране не действует закон о декларировании доходов чиновников, принятый еще в 2005 году, но так и оставшийся без применения. Поэтому и к рядовым гражданам вопросов быть не может. Как отмечает эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев, неоднозначную новость сегодня широко тиражируют в социальных сетях, однако нотариусы ограничиваются лишь устными разъяснениями покупателей, откуда у тех берутся деньги.

После этого сделку все-таки совершают, свидетельствует он: «Если вы берете квартиру на банковский кредит, решили воспользоваться ипотечным продуктом банка, или же если деньги переводятся из банка на счет нотариуса, тогда про источник этих средств у вас не спросят. Нотариусы интересуются происхождением кровных, только если вы придете покупать недвижимость наличными», — рассказывает он. Интересная версия Э.Фарзалиева соседствует с комментариями экономистов, считающих, что требовать у граждан какие-то (даже устные) объяснения о происхождении денег не только незаконно, но и бессмысленно.

Все дело в том, что закон о декларировании доходов не действует в нашей стране, объясняет экономист Акиф Насирли. «А если нет законной практики декларирования доходов населением и даже государственными чиновниками, тогда какой спрос с покупателей жилья? И потом, наши чиновники – тоже, кстати, граждане Азербайджана, покупают недвижимость на миллионы в стране и за ее пределами. И если предъявить декларацию у них не просят, то и простые люди могут покупать недвижимость, не прибегая к объяснениям, откуда у них на это деньги».

В свою очередь банковский юрист и финансист Акрам Гасанов сообщил местным СМИ, что нашумевшее решение отнюдь не новость. Оно прописано в законе «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма». Эксперт поясняет, что доселе закон фактически бездействовал. «Сейчас такими действиями власти пытаются показать, что Служба финансового мониторинга у нас тоже работает и борется с отмыванием денег. Ведь этого требуют международные организации. Поэтому нужна формальная отчетность. На деле от этого ровно ничего не поменяется. На вопрос об источнике денег и недвижимости, граждане могут рассказать что угодно. Скажем, могут сослаться на подарок от родственника, полученный много лет назад».

Он напомнил, что закон о декларировании доходов приняли у нас еще в 2005 году. С тех пор пролетело без малого 19 лет, а правительство так и не смогло определиться с формой декларации, поэтому закон бездействует. Впрочем, новогоднее новшество не лишено определенного влияния на рынок недвижимости. Исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов полагает, что все это может, в конечном счете, усилить интерес покупателей к новостройкам.

«Считаю, что повода для беспокойства нет никакого, — успокоил он покупателей. – Думаю, со временем все прояснится и встанет на свои места. Однако ситуация может привести к увеличению спроса в сегменте многоквартирного жилищного фонда, где соблюдаются все необходимые требования к документам, денежным переводам и пр.».