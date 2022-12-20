Председатель фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента (ЕП) Ираче Гарсия вызывала к себе для дачи объяснений экс-заместителя главы ЕП Еву Кайли перед ее арестом. Об этом во вторник сообщил брюссельский портал EURActiv со ссылкой на источник во фракции.

Гарсия хотела получить от Кайли объяснения в связи с ее присутствием на заседании парламентского комитета, посвященного либерализации визового режима между странами ЕС и Катаром. Бывшая замглавы Европарламента не являлась членом этого органа, но по итогам заседания был выявлен лишний голос, не принадлежавший депутатам из состава комитета. Один из парламентариев в связи с этим направил Гарсии жалобу на Кайли, тогда представлявшую греческую партию ПАСОК — «Движение перемен».

«Ираче Гарсия запланировала встречу в [здании] Европарламента в Страсбурге, чтобы Кайли объяснила, почему она присутствовала на этом заседании, прежде всего, почему она участвовала в процессе голосования», — приводит портал слова неназванного представителя «Прогрессивного альянса социалистов и демократов».

Встреча не состоялась из-за ареста Кайли. Впоследствии депутата исключили из рядов ПАСОК, входящей в состав «Прогрессивного альянса социалистов и демократов».

Кайли была задержана бельгийской полицией 9 декабря в рамках расследования дела о коррупции, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По сведениям газеты Le Soir, вместе с ней были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в получении взяток и попытках влияния на политику Евросоюза в отношении Катара в период подготовки к турниру. Следствие считает, что еврочиновники распространяли положительные оценки этой страны и замалчивали факты нарушения там прав человека. (ТАСС)