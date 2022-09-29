С начала мобилизации в России многие призванные спешат оформить доверенности на членов семей или друзей, а также завещания. В честь такого ажиотажа Федеральная нотариальная палата (ФНП) решила предоставить скидки для мобилизованных.

«С 22 сентября оформили больше десятка завещаний», – сообщили «Ведомостям» в одной из нотариальных контор в Чите. Спрос на эту услугу подтвердили в Новосибирской области. В нескольких нотариальных конторах Екатеринбурга длинные очереди уже неделю. «Последние три дня был кошмар», – заявили в одной из них. В московских нотариальных конторах ближайшее числа для записи доступны только на начало-середину октября. Многие в столице и в регионах стали работать в выходные дни.

«Многим мобилизованным гражданам требуется срочно оформить доверенность (например, на управление или распоряжение имуществом, на оформление тех или иных документов), согласие (на сделку, на юридически значимые действия в адрес ребенка и др.) и др.», – заявили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Для мобилизованных граждан ФНП предоставляет льготы, в частности, их освобождают от оплаты услуг правового и технического характера. Эти льготы распространяются на удостоверение различных видов доверенностей. Те, кто уже получил повестку должны обслуживаться без записи и вне очереди, следует из указа палаты.

Те, кто не намерен воевать и хочет уехать из страны, могут оформить доверенность на представление интересов в суде и государственных органах на родственника или близкого, которого не призовут, отмечают в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».