Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы. Об этом сообщается в распространенном заявлении МИД королевства.

«Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС», — подчеркнули в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Норвежский пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». Ограничения также затронут продукцию авиационной и космической отрасли, предметы роскоши, некоторые виды железа и стали, а также запрет на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией.

В Осло также сообщили о готовности ввести ограничения на экспорт «определенных товаров и технологий» в страны, использующиеся для обхода режима антироссийских санкций.