Обратятся ли власти Азербайджана в Евросуд для защиты прав азербайджанских военнопленных?

Сегодня армяне используют любую возможность, любую трибуну для того, чтобы опорочить нашу страну и бросить тень на борьбу азербайджанского народа за территориальную целостность страны.

17 октября 2020 года Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана обеспечить право на жизнь и здоровье армянских военнопленных Арега Саргсяна и Нарека Амирджаняна.

Хотим напомнить, что военнослужащие Арег Саргсян и Нарек Амирджанян попали в плен 27 сентября. (https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/355426/).

27 июля 1929 года в Женеве была принята конвенция об обращении с военнопленными, которая регулировала обращение с военнопленными во II мировой войне. 12 августа 1949 года была принята новая Женевская конвенция, которая действует по сей день. (ru.wikisource.orghttps://ru.wikisource.org/wi)

Во время предыдущих военных действий в Карабахе в плен попадали также и граждане Азербайджана. Некоторые из них так и не вернулись домой. # решило выяснить, обращались ли власти Азербайджана в Европейский суд по правам человека для защиты прав азербайджанских военнопленных?

По мнению военного юриста Тельмана Абилова, у него нет сведений о том, обращались ли власти Азербайджана в Европейский суд по правам человека для защиты прав азербайджанских военнопленных.

Как считает адвокат Мухтар Мустафаев, наверняка, власти проводят определенную работу в этом направлении. «Скорее всего, результаты этой работы предпочитают пока не афишировать», — полагает адвокат.

Как сообщил нам коллега Мухтара Мустафаева Эльчин Садыхов, подготовкой документов для рассмотрения в Европейском суде дел военнопленных – граждан Азербайджана должна заниматься Государственная комиссия по делам пропавших без вести, военнопленных и заложников.

“Родственники военнопленных тоже могут обратиться в Европейский суд с жалобой на нарушения прав своих родных», — сказал нам адвокат.

Глава пресс-службы Министерства обороны также Вагиф Даргяхлы подтвердил высказывания Эльчина Садыхова.

«Защитой прав военнопленных занимается Государственная комиссию по делам без вести пропавших, военнопленных и заложников», — сказал глава пресс-службы.

Мы обратились в Госкомиссию, где нас попросили «обратиться в письменной форме».

«Мы доложим о вашем обращении руководству. Если начальство сочтет нужным, мы вам ответим», — заявили нам сотрудники Госкомиссии.

Мы выполнили требование сотрудников Государственной комиссии, но, к сожалению так и не дождались ответа из этого ведомства.