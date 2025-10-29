Посольство Азербайджанской Республики в Республике Сербия и дипломатический офис в Монтенегро внимательно отслеживают сообщения, связанные с беспорядками, произошедшими в столице Монтенегро городе Подгорица, в результате которых были задержаны граждане Турции и один гражданин Азербайджана.

Об этом сообщили AПA в посольстве Азербайджана в Сербии.

Отмечается, что наше посольство и дипломатическое представительство принимают необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, проживающих и работающих в Монтенегро, а также для защиты их прав и законных интересов.

«Ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Монтенегро в связи с задержанием одного нашего гражданина, вопрос контролируется через дипломатические каналы.

Рекомендуем всем гражданам Азербайджана, проживающим и находящимся на территории Монтенегро, не принимать участия в каких-либо массовых акциях с целью соблюдения общественного порядка и предотвращения возможных инцидентов, строго соблюдать требования местного законодательства и при необходимости незамедлительно связываться с нашим посольством и дипломатическим представительством», — говорится в информации.