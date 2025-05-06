Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Таможенной службой Пакистана (Федеральный совет по доходам о предварительном электронном обмене информацией.

В связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума о взаимопонимании Государственный таможенный комитет должен обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел должно направить уведомление пакистанской стороне о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.